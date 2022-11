Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/Bretzfeld: Eine Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte eine 68-Jährige BMW-Fahrerin am Dienstagmorgen mit einem Sattelzug auf der A6 bei Bretzfeld. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen prallte die Frau gegen 9 Uhr mit ihrem Sportwagen auf dem linken Fahrstreifen gegen das Heck des Sattelaufliegers eines 36-Jährigen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau war laut Zeugen schlagartig auf den rechten Fahrtstreifen geraten und mit dem Laster kollidiert. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund weiterer Hinweise wegen der auffälligen Fahrweise der Frau musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Öhringen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstag, die sich zwischen 7.00 Uhr und 15.00 Uhr im Pfaffenmühlweg in Öhringen im dortigen Parkhaus an der alten Turnhalle zugetragen haben muss. Die Fahrzeuglenkerin parkte ihren schwarzen Audi A1 um 7.00 Uhr in der ersten Etage. Der Parkplatz rechts neben ihr war zu diesem Zeitpunkt frei. Als sie um 15.00 Uhr zurückkehrte, parkte ein weißer Kleinwagen neben ihr. Die Kratzspuren, die sich von der Beifahrerseite bis zum hinteren Radkasten in einer Höhe von 35 bis 85 Zentimetern befanden, bemerkte sie erst später. Außerdem konnte eine Delle in Höhe von zirka 45 Zentimetern festgestellt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Mulfingen: Verkehrsunfall in Wanderbaustelle

Die 83-jährige Fahrerin eines VW Polos verursachte am Dienstag um 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall in einer Wanderbaustelle. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit missachtete sie das Verkehrszeichen, das auf die Baumfällarbeiten hinwies. Auch zwei Verkehrszeichen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkten, sowie ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes und mit eingeschalteten gelben Rundumleuchten ausgestattetes Fahrzeug der Straßenmeisterei wurden von ihr übersehen. Ein Warnposten, der deutlich Haltezeichen gab, konnte sich nur durch einen Sprung in den Grünstreifen vor einer Kollision mit dem herannahenden Fahrzeug retten. Die Fahrzeuglenkerin setzte ihre Fahrt fort, bis sie kurz darauf einen Traktor bemerkte, der halbseitig quer auf der Straße stand. Der Versuch, den Traktor zu umfahren, misslang. Das am Traktor angebrachte Frontgewicht schlitzte den PKW rechtsseitig komplett auf. Die Fahrzeuglenkerin wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Am VW Polo entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Öhringen: 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf zirka 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Unfalls in Öhringen, der sich Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr zugetragen hat. Die 60-jährige Fahrerin eines Fiat 500 übersah mutmaßlich beim Verlassen des Parkplatzes einer dort ansässigen Firma im Schleifbachweg den Ford Fiesta eines 29-Jährigen. Durch die Kollision platzte der vordere rechte Reifen des Fords. Der Fiat wurde im Frontbereich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Öhringen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich mutmaßlich am Dienstag zwischen 8.15 Uhr und 10.00 Uhr in der Straße "Am Cappelrain" zugetragen hat. Die 39-jährige Fahrzeuglenkerin eines Ford Focus' stellte ihren PKW ordnungsgemäß auf den Parkplätzen der dortigen katholischen Kirche ab. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden, der an ihrem Fahrzeug entstanden war. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenhöhe zirka 2.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Der 36-jährige Fahrer eines Dacia Dusters verursachte am Dienstag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Abzweigung der Kandinskystraße in den Lipfersberger Weg mutmaßlich einen Verkehrsunfall. Er übersah beim Abbiegevorgang nach links in den Lipfersberger Weg den von rechts kommenden 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zum Unfall. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dass für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz bestand. Des Weiteren konnte bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Unter Protest und mit Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten wurde der 17-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Mit entsprechenden Anzeigen muss der Jugendliche nun rechnen.

Bretzfeld: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwoch, die sich gegen 07.50 Uhr auf der L 1036 zwischen Öhringen und Bitzfeld zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte beim Überholvorgang eine Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Eine am Unfallort aufgefundene rechte Spiegelkappe deutet darauf hin, dass es sich um einen silbernen Peugeot 206 älteren Baujahres handelt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

