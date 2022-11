Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Einladung zur Pressekonferenz beim Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Heilbronn laden am 11. November 2022 um 14 Uhr zu einer Pressekonferenz im Foyer des Neubaus des Polizeipräsidiums in der Karlstraße 108 in 74076 Heilbronn ein. Nach intensiven Ermittlungen konnte die bislang größte Menge an Methamphetamin, auch bekannt als "Crystal Meth", in Deutschland beschlagnahmt werden. Die Hintergründe zum Verfahren und den Ermittlungen werden am Freitag bekanntgegeben.

Da die Anzahl an Plätzen begrenzt ist, werden interessierte Medienverteter gebeten, sich über die E-Mail-Adresse HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de zur Pressekonferenz anzumelden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell