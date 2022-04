Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrollen am Karfreitag - Polizei kontrollierte knapp 100 Fahrzeuge der PKW-Tuningszene

Osnabrück (ots)

Am Karfreitag findet in Osnabrück seit vielen Jahren ein organisiertes oder "loses" Treffen der örtlichen und überörtlichen Autotuning- und Autoposer-Szene statt. Erfahrungsgemäß treffen sich Interessierte und Teilnehmer im Bereich der Pagenstecherstraße. In diesem Jahr führte die Osnabrücker Polizei erneut eine stationäre sowie mobile Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet durch. Die Beamten kontrollierten 92 Fahrzeuge und untersagten in insgesamt sieben Fällen die Weiterfahrt. In 20 Fällen stellten die Polizisten Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem wurden insgesamt 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen der mobilen Kontrollen wurde ein Fahranfänger gestoppt, der auf der Bohmter Straße stadtauswärts eine Ampel bei Rotlicht überfuhr und sein Fahrzeug wenig später auf der Bremer Straße auf über 115 km/h beschleunigte und die dortige Busspur zum Überholen anderer Verkehrsteilnehmer nutzte. In einem anderen Fall wurde ein 41jähriger Fahrer kontrolliert, der andere Verkehrsteilnehmer verkehrsgefährdend überholte und diese zudem noch beleidigt habe sollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Polizisten leiteten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsgefährdung ein. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell