Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf der A6 Richtung Mannheim, Höhe der Anschlussstelle Neuenstein. Ein gegenwärtig noch unbekannter Fahrzeuglenker wechselte von der rechten auf die mittlere Fahrspur, ohne auf den Verkehr hinter ihm zu achten. Eine dort mit ihrem Golf fahrende 70-Jährige konnte eine Kollision zuerst verhindern. Auch der 52-jähriger Fahrer eines Land Rovers, der hinter dem Golf fuhr, konnte rechtzeitig abbremsen. Gestreift wurde er jedoch von dem Renault eines 62-Jährigen, der im Begriff war, auf die linke Fahrspur zu wechseln und die Situation vor sich vermutlich zu spät bemerkte. Dieser geriet zunächst ins Schleudern, touchierte die Mittelleitplanke und wurde gegen den Golf der 70-Jährigen geschleudert. Hierbei wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt. Am Renault entstand Totalschaden. Der Land Rover, der Golf und die Mittelleitplanke wurden beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher führte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Forchtenberg: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 28-jähriger Golf-Fahrer verursachte am Montag gegen 13.30 Uhr auf der L 1048 von Forchtenberg kommend in Richtung Waldfeld einen Verkehrsunfall. Vermutlich bei einem Überholmanöver geriet er kurz nach dem Ortsausgang Forchtenberg auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 55-Jährige in ihrem Seat entgegenkam. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt. Die Schadenhöhe beträgt zirka 5.500 Euro. Ein von dem Verunfallten durchgeführter Urintest verlief positiv auf eine Droge, weshalb er die Beamten ins Krankenhaus begleiten musste. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Ingelfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf dem Innenhof einer Bank in der Mariannenstraße in Ingelfingen zugetragen hat. Eine 82-Jährige Mazda-Fahrerin beschädigte beim Einparken ein anderes, mutmaßlich weißes, Fahrzeug mit Künzelsauer Zulassung am rechten vorderen Fahrzeugeck in einer Höhe von 33 bis 48 Zentimetern. Auch am hinteren rechten Radlauf in einer Höhe von 50 bis 69 Zentimetern wies das geparkte Fahrzeug Schäden und möglicherweise weinrote Lackabtragungen des Mazdas auf. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Informationen zu dem Fahrzeug machen können, das auf dem Parkplatz beschädigt wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0in Verbindung zu setzen.

Krautheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein unbekannter Unfallverursacher kam zwischen Samstag gegen 23.00 Uhr und Sonntag gegen 13.15 Uhr in Krautheim seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Er beschädigte in der Ginsbacher Straße einen dort an der Fahrbahnseite geparkten VW Polo. Nach ersten Schätzungen entstand am Fahrzeug hierbei ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell