Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Unter Alkoholeinfluss unterwegs - Auffahrunfall

Über 2,7 Promille zeigte der Alkoholtest bei einer 40-Jährigen am Montagabend in Osterburken. Die Frau war beim Einparken mit ihrem Audi gegen ein geparktes Auto in einer Hofeinfahrt in der Hemsbacher Straße gefahren. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der Audi-Fahrerin fest. Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizisten. Daher musste die Pkw-Fahrerin die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die 40-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Götzingen: Reh angegriffen - Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 30. Oktober, wurde ein schwerverletztes Reh mit Bissspuren am Waldrand des Waldgebiets "Buchenberg" in Götzingen entdeckt. Die Verletzungen wurden dem Tier möglicherweise von einem Hund zugefügt. Die Polizei appelliert an alle Hundebesitzer, vor allem im Bereich von Wäldern und bei erhöhtem Wildwechsel, besonders Achtsam zu sein und im Zweifelsfall die Hunde an die Leine zu nehmen. Wer Hinweise zu der Verletzung des Rehs geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell