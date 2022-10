POL-LB: Ludwigsburg: Motorroller entwendet

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte zerkratzten am Sonntag zwischen 16:00 und 19:00 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines in der Mömpelgardstraße in Ludwigsburg geparkten BMW X3 mit einem spitzen Gegenstand. Der daraus resultierende Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

