Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Den Ford eines 35-Jährigen beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Der Mann hatte seinen Focus zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr in der Panoramastraße geparkt. In diesem Zeitraum muss der oder die Unbekannte den Unfall verursacht haben. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen Telefon 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in Heilbronn. In der Kreuzung der Richard-Becker-Straße mit der Schlizstraße prallte der Radler gegen 14.30 Uhr gegen einen Suzuki einer 44-Jährigen und stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

A81/Neckarwestheim: Lebensmittel ohne Kühlung transportiert

Ungekühltes Fleisch und Fisch im Wert von über 16.000 Euro transportierte ein 41-Jähriger in seinem Fahrzeug am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart bei Neckarwestheim. Bei einer Kontrolle des Transporters gegen 7.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim schlug den Beamten ein starker Geruch entgegen. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer nach seiner letzten Pause wohl vergessen die Kühlung für seine Ladung wieder anzuschalten und hatte über eineinhalb Tonnen frischen Fisch, drei ganze Rehe und 20 Gänse für zwei Stunden ungekühlt transportiert. Die unterbrochene Kühlkette hatte eine Überprüfung durch das Veterinäramt zur Folge. Zum Glück für den Fahrer war die Fracht auch durch die kühle Außentemperatur nicht verdorben und konnte nun mit intakter Kühlung ihren Weg fortsetzen.

A81/Ilsfeld: Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Leicht verletzt wurden die Fahrer eines Fiat und eines Opel bei einer Kollision am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim fuhr der 31-jährige Fahrer des Fiat Ducato gegen 13.30 Uhr auf den vor ihm fahrenden Opel Insignia einer 47-Jährigen auf. Durch den Aufprall schleuderte der Fiat über die Fahrbahnen und kippte um. Er kam auf dem linken Fahrtstreifen auf der Seite zum Liegen. Durch die Kollision verletzten sich beide PKW-Lenker leicht. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

