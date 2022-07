Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 523

Vier Verletzte (10.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vier Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 523, kurz vor dem Messegelände Schwenningen. Ein 22-jähriger VW Tiguan Fahrer kam auf der Fahrt von Tuttlingen in Richtung Schwenningen nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Opel Zafira eines 46-Jährigen zusammenstieß. Dabei zogen sich der Unfallverursacher und der Fahrer des entgegenkommenden Autos leichte Verletzungen zu. Auch zwei im Opel mitfahrende Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. Abschleppdienste luden die beiden total beschädigten Autos auf und transportierten sie ab.

