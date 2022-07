Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autos stoßen in Kreisverkehr zusammen (09.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Kreisverkehr auf der Rottweiler Straße. Eine 41-jährige BMW Fahrerin bog von der Rottweiler Straße in Richtung Innenstadt auf den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen 49-jährigen VW Caddy Fahrer, der von der Lupfenstraße kommend den Kreisverkehr in Richtung Steinkirchring durchfuhr. Beide Autos stießen zusammen. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell