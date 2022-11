Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 16:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Rosenberg und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Klingenstraße geparkten 1er BMW. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

