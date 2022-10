Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 12:45 Uhr und 16:00 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren zwei in der Siemensstraße in Asperg am Straßenrand geparkte Pkw. Ohne den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.300 Euro anschließend zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Mutmaßlich könnte es sich bei dem Fahrzeug, dass den Schaden verursachte, um einen Sattelzug oder einen Lkw handeln. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

