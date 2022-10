Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Opel aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen, vermutlich zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr, stahl ein noch unbekannter Täter einen Opel aus einer Tiefgarage in der Goerdelerstraße in Kornwestheim. Nach derzeitiger Ermittlungen handelt es sich um ein Fahrzeug, das mit einem KeylessGo-System ausgestattet ist. Darüber hinaus dürfte sich der zum Starten des Opel notwendige Schlüssel mit Chip im Fahrzeuginnenraum befunden haben. In der Garage konnte ein Tretroller aufgefunden werden, den der Täter möglicherweise zuvor benutzt hat. Bei dem PKW handelt es sich um einen Opel, Typ Mokka in der Farbe schwarz, an dem sich Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) befanden. Der Opel dürfte einen Wert von etwa 18.000 Euro haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

