Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter belästigt Joggerin sexuell

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 17.25 Uhr auf einem Geh- und Radweg entlang der Enz, gegenüber der Wobachstraße eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigte. Die Frau joggte zunächst die Wobachstraße an der Enz entlang, wobei sie bemerkte, dass sich eine Person hinter ihr befand. Aufgrund dessen nutzte sie Brücke in Richtung des Ellentals und lief dann wieder entlang der Enz in die Gegenrichtung. Die Person befand sich weiterhin hinter ihr und schloss plötzlich zu ihr auf. Der Mann sprach die 29-Jährige an, die im verdeutlichte, nicht reden zu wollen. Im Anschluss spürte sie eine Hand auf ihrem Po, worauf der unbekannte Täter lachend in Richtung eines Gebüsches davon lief. Der Mann soll etwa 175 cm groß, ähnlich alt wie das Opfer selbst und von normaler Statur gewesen sein. Er hat schwarzes, kurzes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild. Die Zähne des Täters seien auffällig gewesen, wobei eine genauere Beschreibung nicht möglich war. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

