Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220916 - 1069 Frankfurt-Innenstadt: Portemonnaie geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 57-jähriger Mann ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. September 2022) in der Innenstadt von zwei unbekannten Männern ausgeraubt worden. Die beiden Täter entkamen mit seinem Portemonnaie.

Der 57-jährige Geschädigte und zwei Begleiter befanden sich gegen 0:05 Uhr in der Innenstadt und waren zu Fuß auf der Zeil unterwegs, als sie an der Ecke der Schäfergasse von zwei Männern angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs schubsten sie den 57-Jährigen zu Boden und nahmen ihm seine Geldbörse, samt Bankkarten und Ausweis, aus der Hosentasche. Nach der Tat flüchteten die zwei Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte und die Zeugen begaben sich auf eine Polizeiwache und meldeten den Vorfall.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, Vollbart, stämmige Statur, westasiatische Erscheinung; bekleidet mit weißer Jacke mit schwarzen Elementen, trug eine Bascap.

2. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, gepflegtes Äußeres, westasiatische Erscheinung; dunkel gekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den bislang unbekannten Tätern, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell