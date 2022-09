Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220916 - 1066 Frankfurt-Gallus: Durch Messerstiche getötet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 15. September 2022, gegen 20.45 Uhr, hielt sich ein 44-Jähriger auf dem Bürgersteig der Idsteiner Straße auf, wo er auf dem Sitz seines Rollers saß und sich mit einer 41-jährigen Frau unterhielt. Zu dem genannten Zeitpunkt kam ein 42-jähriger Mann hinzu, bei dem es sich um den Lebensgefährten der 41-Jährigen handelte. Dieser suchte sofort Kontakt zu dem 44-Jährigen und es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch unter den Männern.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen brachte der 42-Jährige den 44-Jährigen dann zu Boden und stach mehrfach auf ihn ein. Die 41-Jährige dürfte noch versucht haben, dies zu unterbinden, wurde dabei aber schwer am Arm verletzt und entfernte zunächst von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige konnte später widerstandslos noch am Geschehensort festgenommen werden. Der Geschädigte verstarb trotz versuchter Reanimation noch im Rettungswagen. Die Frau wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden von der hiesigen Kriminalpolizei geführt und dauern zurzeit noch an.

