POL-LIP: Lemgo. Unfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz.

Lippe (ots) - Zwischen dem 13. (Mittwoch) und dem 18. (Ostermontag) April 2022 hebelten Einbrecher ein Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße auf. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / ...

