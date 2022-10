POL-LB: Leonberg: Schmorbrand in Küche

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurden insgesamt zehn Pferde eines Reiterhofs in der Rieter Straße in Hochdorf verletzt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in die Ställe verschaffte. Anschließend brachte der Täter zwei Pferden, die mit weiteren Pferden in einer der ...

mehr