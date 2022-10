POL-LB: Böblingen: Informationsstand der Polizei zum Thema "Sicherheit im öffentlichen Raum"

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend kam es gegen 23:25 Uhr am Bahnhof in Marbach am Neckar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, von welchen einer der beiden derzeit unbekannt ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden Kontrahenten bereits in der L´Ilse-Adam-Anlage aufeinandergetroffen sein. Dort sei es zunächst zu einem ...

mehr