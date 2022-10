Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geschädigte eines Raubes gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht die Geschädigte eines Raubes, der sich am Montag gegen 17:25 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entriss ein ebenfalls bislang unbekannter Täter einer Frau, die an der Fußgängerampel an der Einmündung Bahnhofsplatz und Borsigstraße stand, die Handtasche und flüchtete. Ein 19-Jähriger wurde Zeuge des Vorfalls und nahm die Verfolgung des Räubers in Richtung der Postfiliale in der Bahnhofstraße auf. Auf einem Fußweg hinter dem Gebäude konnte er diesen stellen und die Handtasche zurückerlangen. Der junge Mann ging zurück zu der Frau und gab ihr die Tasche, während der unbekannte Täter flüchtete. Ein weiterer Zeuge, der mit seinem PKW an der Ampel stand, verständigte die Polizei. Die Geschädigte, die zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein soll, war aber bereits in Richtung der Bahngleise davongegangen und konnte nicht mehr angetroffen werden. Sie war etwa 160 cm groß und hatte braunes Haar. Der Tatverdächtige wurde als etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine schmale Statur und war mit einer roten Hose, einem dunklen Oberteil und einer dunklen Basecap bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und insbesondere die Geschädigte selbst, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell