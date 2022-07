POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle aus in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19. Juli 2022, 23:50 Uhr, bis Mittwoch, 20. Juli 2022, 06:00 Uhr, haben unbekannte Personen einen Motorroller in der Frankenstraße in Delmenhorst entwendet. Der auffällig rosafarbene Roller des Herstellers Explorer wurde in der Nacht von der Eigentümerin vor dem Haus ...

mehr