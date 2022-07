Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl und versuchte Diebstähle von Motorrollern +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19. Juli 2022, 23:50 Uhr, bis Mittwoch, 20. Juli 2022, 06:00 Uhr, haben unbekannte Personen einen Motorroller in der Frankenstraße in Delmenhorst entwendet.

Der auffällig rosafarbene Roller des Herstellers Explorer wurde in der Nacht von der Eigentümerin vor dem Haus abgeschlossen und verfügt über eine Wegfahrsperre. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl festgestellt. Den Wert des Rollers gab die Eigentümerin mit 700 Euro an.

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, 22:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin zwei männliche Personen, die einen Zaun eines Motorrollerhändlers in der Mühlenstraße überwanden und das Grundstück betraten. Diebstähle konnten hier nicht festgestellt werden.

Kurze Zeit später, gegen 22:05 Uhr, machten sich zwei unbekannte Personen an einem weiteren Roller in der Frankenstraße, Eigentümer sind dieselben Personen des zuerst entwendeten Rollers, zu schaffen. Während sie das Lenkradschloss aufbrachen, wurden sie von einer Zeugin angesprochen und flüchteten zu Fuß in Richtung Nordenhamer Straße. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Die beiden männlichen Personen wurden beschrieben als:

- beide von schlanker Statur - Person 1 in schwarz gekleidet - Person 2 mit einer dunklen Jacke mit einem weißen Streifen auf den Schultern bekleidet - beide mit Motorradhelmen auf dem Kopf, ein Helm in schwarz mit neongelben Applikationen und ein Helm mit blauen Anteilen

Wer Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

