Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 28 im Bereich Ganderkesee unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stoppten am Freitag, 22. Juli 2022, gegen 02:30 Uhr, den Fahrer eines Pkws, der zuvor in Schlangenlinien auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war.

Der Fahrer des BMW wurde auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hasbruch kontrolliert. Im Gespräch mit dem 34-jährigen Braunschweiger rochen die Beamten Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab vor Ort einen Wert von 0,92 Promille. Zudem zeigte der ausgehändigte Führerschein Fälschungsmerkmale auf.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er musste die Beamten zudem zur Durchführung eines beweissicheren Alkoholtests zu einer Dienststelle begleiten. Den Führerschein behielten die Beamten ein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell