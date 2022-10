Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Handgreifliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 23:25 Uhr am Bahnhof in Marbach am Neckar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, von welchen einer der beiden derzeit unbekannt ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden Kontrahenten bereits in der L´Ilse-Adam-Anlage aufeinandergetroffen sein. Dort sei es zunächst zu einem Streitgespräch gekommen und der noch Unbekannte habe den 30-Jährigen von hinten angegriffen. Der Streit verlagerte sich in Richtung des Bahnhofs und des dortigen Taxistandes. Ein 65 Jahre alter Taxifahrer konnte dort den Disput der beiden beobachten und die Polizei verständigen. Die beiden Männer sollen sich hier gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Als der unbekannte Mann am Boden lag, soll der 30-Jährige gegen dessen Kopf und Bauch getreten haben. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Es soll sich bei dem Unbekannten um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunkelbraunen Haaren gehandelt haben. Er trug eine schwarze Jacke und eine hellbraune Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

