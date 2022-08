Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Vogelsbergkreis

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Schotten. Am Samstag (06.08.), gegen 8.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Passat die Vogelsbergstraße in Richtung Nidda. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr dieser die dortige rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Skoda Fabia einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Gedener Straße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die 43-jährige Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Samstag (06.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin mit Ihrer Kawasaki Z900 die Landesstraße von Rudingshain kommend in Richtung "Poppenstruth". Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine, geriet auf die rechte Bankette und stieß anschließend gegen die dortige Böschung. Die 18-jährige Fahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

