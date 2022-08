Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Kamera aus Pkw gestohlen - Pkw aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Homberg (Ohm). Mit einem Stein warfen unbekannte Täter zwischen Freitagabend (05.08.) und Samstagmorgen (06.08.) ein Fenster im Erdgeschoss eines Vereinsheims im Hoherbergsweg in Ober-Ofleiden ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch kein Diebesgut entwendet. Auch ein Fenster im Obergeschoss versuchten die Unbekannten einzuwerfen, dieses hielt dem Versuch jedoch stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kamera aus Pkw gestohlen

Grebenhain. Indem sie die hintere rechte Fahrzeugscheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter am Samstag (06.08.), zwischen 11 und 14.15 Uhr, in den Innenraum eines auf einem Parkplatz zwischen Bermutshain und Ober-Moos abgestellten grauen Opel Astra. Sie entwendeten eine Digitalkamera im Wert von rund 50 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Schotten. Ein auf einem Parkplatz "Am Campingplatz" in Rainrod abgestellter Pkw wurde am Samstag (06.08.), zwischen 14 und 15.45 Uhr, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Täter schlugen die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Inneren einen braunen Lederrucksack. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell