Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fenster beschädigt - Einbruch in Gaststätten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fenster beschädigt

Bebra. Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagabend (05.08.) und Samstagmittag (06.08.) mit einem Granitstein gegen ein zweifach verglastes Fenster eines Einfamilienhauses in der Luisenstraße. Die äußere Scheibe wurde durch den Aufschlag beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätten

Bad Hersfeld. Eine unbekannte männliche Person mit schlanker Figur brach in der Nacht zu Samstag (06.08.) in zwei Gaststätten ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte er sich jeweils Zutritt ins Gebäudeinnere, indem er mittels unbekanntem Gegenstand eine Fensterscheibe einschlug.

Zwischen 03.55 und 4.10 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße und gegen 4.50 Uhr in eine weitere in der Straße "Hanfsack" eingebrochen. In beiden Objekten wurden Bargeld entwendet. Zusätzlich war ein Huawei-Mobiltelefon sowie mehrere Flaschen alkoholische Getränke unter dem Diebesgut.

Der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet: Bekleidet war er mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen mit schwarzen Applikationen im Fersenbereich. Er flüchtete in unbekannte Richtung und hinterließ einen Gesamtsachschaden von rund 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

