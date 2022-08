Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Einbruch in Jugendhaus - Einbruch in Getränkemarkt - Einbruch in Einfamilienhäuser - Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots)

Diebstahl von Baustelle

Fulda. Von einer Baustelle in der Walahfridstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag (04.08.) und Freitagmorgen (05.08.) Dieselkraftstoff aus einer der dort abgestellten Arbeitsmaschinen. Zudem stahlen sie einen Bauzaun, mehrere Baulampen, Warnbarken sowie diverse Verkehrsschilder. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendhaus

Fulda. Drei unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Samstag (06.08.), gegen 0 Uhr, gewaltsam ein Bürofenster eines Jugendhauses in der Weimarer Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäudeinneren. Ein aufmerksamer Zeuge machte nach derzeitigem Kenntnisstand auf sich aufmerksam, weshalb die Einbrecher vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Der Zeuge beschreibt die Täter wie folgt: männlich, jugendliches Alter (14 bis 18 Jahre alt), circa 175 bis 180 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild. Sie alle trugen dunkle Kleidung sowie Handschuhe. Einer der Unbekannten war mit einer schwarzen Ski-Maske bekleidet, die zwei anderen mit Kapuzen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Großenlüder. Unbekannte Täter brachen am Samstag (06.08.), zwischen 2 und 6.45 Uhr, gewaltsam ein Fenster eines Getränkemarktes in der Straße "An der Aspe" auf. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol, Zigaretten sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhäuser

Burghaun. Gleich mehrere Einfamilienhäuser in Burghaun waren Ziel unbekannter Einbrecher. Am Samstag (06.08.), zwischen 0 und 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das Einwerfen eines Terrassenfensters Zutritt zu einem Wohnhaus in der Stettiner Straße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls durch Einwerfen einer verglasten Eingangstür im hinteren Bereich gelangten Unbekannte zwischen Samstag (30.07.) und Samstag (06.08.) in das Innere eines leerstehenden Wohnhauses in der Berliner Straße. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Auch in ein Einfamilienhaus in der Schlossstraße wurde zwischen Donnerstagabend (04.08.) und Samstagvormittag (06.08.) eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam die Kellertür des Hauses auf und entwendeten aus dem Obergeschoss eine weiße Motocross-Hose sowie ein Unterziehhemd mit Protektoren. In allen Fällen flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro. Ob die Einbrüche miteinander in Zusammenhang stehen ist nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Großenlüder. Gewaltsam hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Firma in der Emil-Gerk-Straße im Ortsteil Müs auf. Das Innere der Büroräumlichkeiten wurde durchsucht und mehrere Schränke aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher über eine Nebeneingangstür in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Fulda. Zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr schlugen unbekannte Täter am Samstag (06.08.) die hintere linke Scheibe eines grauen Ford Mondeo ein. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt an einem Feldweg der Johannesberger Straße. Aus dem Fußraum entwendeten sie eine Damenhandtasche aus Bast mit einem schwarzen iPhone sowie zwei braunen Ledergeldbörsen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche aus Pkw gestohlen

Fulda. Auf noch nicht bekannte Weise entwendeten unbekannte Täter am Samstag (06.08.), zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr, aus einem grauen Mercedes ML 280, der zwischen Kohlhaus und den Kaiserwiesen auf einem Feldweg hinter der Unterführung der dortigen Bahnstrecke geparkt war, eine Handtasche. Durch den Geschädigten konnte diese in der Nähe zurückgelassen aufgefunden werden. Bargeld und Bankkarten fehlten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses im Tannenweg wurde Samstagabend (06.08.), gegen 22.30 Uhr, durch unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen. Die Einbrecher wurden nach derzeitigen Erkenntnissen durch die Hausbewohner bei der Tatausführung gestört, woraufhin sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einer orangenen KTM entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag (24.07.) und Sonntag (07.08.) das amtliche Kennzeichen "FD-S 673". Das Kraftrad stand auf einem Parkplatz in der Black-Horse-Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

