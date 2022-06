Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Marburg und Gladenbach Weidenhausen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Heckschaden am schwarzen Polo

Die Unfallfluchtermittler sind bei dieser über die online-Wache angezeigten Verkehrsunfallflucht auf Zeugenaussagen und Hinweise dringend angewiesen, denn eigentlich steht nur der Schaden am Heck eines schwarzen VW Polo, an der Stoßstange und am Kennzeichen ein Unfallschaden fest und dass der Besitzer diesen am Montag, 20. Juni, um 18.15 Uhr festgestellt hat. Alles andere ist Spekulation. Der Schaden könnte durch eine Anhängerkupplung oder ähnliches entstanden sein. Die Unfallzeit liegt möglicherweise eine ganze Woche zurück, wobei ein Unfall am zurückliegenden Wochenende zwischen Freitag 17 und Montag, 20. Juni am Wahrscheinlichsten ist. Der Polo stand überwiegend in der Straße in der Badestube oder in unmittelbar angrenzenden Straßen jeweils am Fahrbahnrand. Teils parkte der Wagen aber auch auf dem Parkplatz des Klinikums und auf Parkplätzen diverser Einkaufsstätten im Stadtgebiet. Vielleicht gibt es aber trotzdem Zeugen, die ein Fahrmanöver beobachtet haben, bei dem es zu einem Schaden an einem geparkten schwarzen Auto, einem VW Polo, gekommen sein könnte. Der Schaden am Polo beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach Weidenhausen - Touchiert - Polizei sucht weißen Golf 6 mit Spiegelschaden

Aufgrund gefundener Spiegelteile am Unfallort sucht die Polizei Biedenkopf derzeit einen weißen VW Golf 6 mit einem Schaden am rechten Außenspiegel. An dem Auto müsste das Spiegelgehäuse fehlen. Der Unfall vor dem Anwesen Westring 16 war zwischen 19.50 Uhr am Donnerstag und 09.50 Uhr am Freitag, 24. Juni. Nach den Spuren fuhr das unfallverursachende Auto von der Petersburg kommend über den Westring zum Ortsausgang und streifte den ordnungsgemäß gemäß Markierung halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße geparkten grünen Suzuki Wagon R. Durch die Kollision entstand auf der linken Seite des Suzuki am Spiegel, an beiden Türen sowie vorne an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

