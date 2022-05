Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Riskante Überholmanöver auf der Bundesstraße

Wie bereits berichtet wurde, kam es am Sonntag in Aurich zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer geriet in Höhe der Straße Am Edelstein alkoholisiert in einen Straßengraben. Kurz zuvor, gegen 15.10 Uhr, soll der Mann mit seinem schwarzen VW Passat CC auf der Bundesstraße 72 zwischen Südbrookmerland und Aurich mehrere Fahrzeuge riskant überholt und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. In Höhe der Ortseinfahrt soll er zudem von der Fahrbahn abgekommen sein. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang weitere Zeugen oder auch Geschädigte, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Hinte - Zusammenstoß beim Abbiegen

In Hinte sind am Montag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Gegen 18.20 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus Emden auf der Landesstraße unterwegs. Als er nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden 26-jährigen Renault-Fahrer aus der Krummhörn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Renault-Fahrer und ein Kleinkind in dem Opel wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Südbrookmerland - Autofahrerin in Baugrube gefahren

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Südbrookmerland in eine Baugrube gefahren. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit einem VW auf der Theener Straße unterwegs und übersah nach ersten Erkenntnissen eine dortige Baustelle. Sie fuhr in die Baustellenbarken und landete mit ihrem Wagen in einer Baugrube, wo sie mit einem 53 Jahre alten Bauarbeiter kollidierte. Die Autofahrerin und der Bauarbeiter wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich-Sandhorst - Pedelec-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Sandhorst wurde am Dienstag ein Pedelec-Fahrer verletzt. Gegen 17.50 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit einem Dacia auf der Dornumer Straße. Beim Abbiegen nach rechts übersah sie einen 33-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste ihn. Der Mann wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

