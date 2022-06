Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Westtangente- 6.000 Euro Sachschaden (26.06.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntagvormittag auf der Westtangente in Singen gekommen. Eine 21-jährige Citroen C1-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen der Westtangente von Singen kommend in Richtung Hilzingen unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz des Waldfriedhofes abbiegen. Hierzu verlangsamte die Frau ihre Geschwindigkeit. Ein 70 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mazda hinter dem Citroen in dieselbe Richtung. Der Mazda-Fahrer erkannte das Abbremsen der C1-Fahrerin zu spät und krachte in dessen Heck. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Blechschaden. Die Polizei schätzt den am Citroen entstanden Schaden auf rund 2.000 Euro und am Mazda auf eine Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

