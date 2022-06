Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Stark betrunkener Radfahrer (25.06.2022)

Konstanz (ots)

Einen stark betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Samstag gegen 4 Uhr auf der Mainaustraße aus dem Verkehr gezogen. Ein 28-Jähriger war mit einem Mountainbike unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle, weil er auf der kompletten Breite des Geh- und Radweges in Schlangenlinien fuhr und nahezu auf die Fahrbahn gefallen wäre. Beim Anhaltevorgang stürzte der Mann beinahe mit dem Rad und konnte sich bei der Kontrolle nur mit Mühe auf den Beinen halten. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Radfahrers deutlichen Atemalkohol fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Der 28-Jährige musste sein Zweirad stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt

