Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/ Lkr. Konstanz) Geschirrspüler geht in Flammen auf (26.06.2022)

Öhningen (ots)

Wegen eines technischen Defekts eines Geschirrspülers kam es am Sonntagmittag in der Großwiesenstraße zu einem Brand einem Mehrfamilienhaus. Gegen 11.15 Uhr wurde deswegen Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr Öhningen rückte mit 3 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an und löschte schnell das Feuer in der Küche. Der Wohnungsinhaber wurde durch den Rettungsdienst vor Ort überwacht und konnte anschließend in seine Wohnung zurückkehren. Alle weiteren Hausbewohner hatten ihre Wohnungen vorsichtshalber verlassen. Von ihnen wurde ebenfalls niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Schaden am Gebäude ist nicht entstanden.

