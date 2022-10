Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Unbekannter verletzt zehn Pferde eines Reiterhofs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden insgesamt zehn Pferde eines Reiterhofs in der Rieter Straße in Hochdorf verletzt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in die Ställe verschaffte. Anschließend brachte der Täter zwei Pferden, die mit weiteren Pferden in einer der Stallungen standen, Schnitt- und Stichverletzungen bei. Im zweiten Stall, in dem ebenfalls mehrere Pferde untergebracht sind, verletzte der Unbekannte weitere acht Pferde auf dieselbe Weise. Dann ergriff er die Flucht. Gegen 08.20 Uhr alarmierte ein Verantwortlicher des Pferdehofs die Polizei. Mehrere Tierärzte versorgten die verletzten Tiere. Ein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es in eine Tierklinik gebracht werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Verstoß gegen § 17 Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell