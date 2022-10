Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1055

Gemarkung Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 03:05 Uhr auf der Kreisstraße 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Der 27-Jahre alte Fahrer eines BMW fuhr zu diesem Zeitpunkt von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der BMW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet er in den Grünstreifen, schanzte über eine ca. 50 cm hohe Metallplanke, überschlug sich mehrfach und kam nach ca. 70 Meter in den angrenzenden Wald auf der Seite zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug selbst befreien und den Notruf absetzen. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Waldboden im Bereich abgetragen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung war die K1055 zeitweise komplett gesperrt. Die Straße wurde um 06.00 Uhr wieder frei gegeben. Es waren ein Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt waren fünf Streifenwagen des Polizeireviers Sindelfingen und eine Streife des Polizeipräsidiums Stuttgart im Einsatz.

