Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 71-Jähriger alkoholisiert mit PKW unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stehend, war am Dienstag gegen 12:55 Uhr ein 71 Jahre alter Opel-Fahrer in Ludwigsburg unterwegs, bis er schließlich auf der Karlshöhle von der Polizei gestoppt werden konnte. Mehrere Zeugen hatten zuvor über Notruf einen PKW-Fahrer gemeldet, der mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt habe. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 71-Jährige im Alten Oßweiler Weg unterwegs, als er einen geparkten Seat touchierte und weiter in Richtung Oststraße und dann in Richtung Hindenburgstraße fuhr. Auf seiner Fahrt soll er weitere Fahrzeuge beschädigt haben. Hierzu gibt es allerdings noch keine genaueren Erkenntnisse. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 71-Jährige schließlich auf der Karlshöhe angetroffen werden. Hier ergab sich der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung, die durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von rund zwei Promille bestätigt wurde. Der Opel-Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

