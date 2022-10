POL-PDMT: PKW Fahrer steht unter Drogeneinwirkung

Maxsain / L 304 (ots) - Die 30-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Selters befuhr am Freitag, dem 14.10.2022, gegen 12:00 Uhr, die L 304 von Zürbach aus kommend in Fahrtrichtung Maxsain. Hier geriet sie aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und kam letztlich in Dachlage zum Stillstand. Die schwer verletzte Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw ...

