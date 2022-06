Polizei Hamburg

POL-HH: 220626-2. Tödlicher Badeunfall an der Elbe

Hamburg (ots)

Zeit: 25.06.2022, 19:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Nienstedten, Elbe Anleger Teufelsbrück

Ein 13-jähriger Junge ist am Samstagabend bei einem Badeunfall in der Elbe ums Leben gekommen. Ein Todesermittlungsverfahren im Landeskriminalamt wurde eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 13-Jährige mit mehreren Bekannten am Elbstrand im Bereich Teufelsbrück. Zeugen beobachteten ihn, wie er auf den Fähranleger ging und ins Wasser sprang. Dort rief er dann um Hilfe, da er sich nicht über Wasser halten konnte.

Mehrere anwesende Personen gingen ins Wasser und versuchten den 13-Jährigen zu retten, was jedoch nicht gelang. Erst Taucher der alarmierten Rettungskräfte konnten den Jungen aus dem Wasser bergen. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb er jedoch noch am Abend.

Das Kriseninterventionsteam des DRK betreute zahlreichende Angehörige und Anwesende.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zu den Umständen dieses Unglücksfalles aufgenommen und diese dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell