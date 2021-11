Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Gagarinstraße

Gera (ots)

Gera: Gestern Abend (17.11.2021), kurz nach 19:00 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Gagarinstraße zum Einsatz. Über die Rettungsleitstelle wurde bekannt, dass sich ein 45-jähriger Anwohner mit einer Machete an der Hand verletzt hatte. In der Folge wurde der Betroffene, welcher sich offensichtlich im Zuge eines psychischen Ausnahmezustandes in seiner Wohnung verletzte, in dieser angetroffen. Durch Rettungskräfte wurde der stark alkoholisierte 45-Jährige schließlich medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Andere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Machete wurde vorsorglich sichergestellt. (RK)

