Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Überschlag mit Mercedes

Oberndorf (ots)

Eine Mercedes-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen zwischen Oberstadt und Lindenhof von der Straße abgekommen. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt überholte die 57-Jährige bergwärts ein anderes Auto und war danach zu schnell in die anschließende Rechtskurve gefahren. Bei Nässe geriet ihre C-Klasse außer Kontrolle und mit voller Wucht gegen die dortige Gabionenwand. Dabei kippte das Auto um und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin zog sich beim Aufprall eine leichte Verletzung am Kopf zu. Die Schutzwand wurde bei dem Aufprall aufgerissen und stark beschädigt. Mit fünf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen kam die Feuerwehr vor Ort. Da an der Unfallstelle ein etwa 30 Meter langer Ölfilm auf der Straße war, musste eine professionelle Straßenreinigung durchgeführt werden. Deswegen kam es zeitweise zu geringen Behinderungen. Der Schaden an dem über 20 Jahre alten Auto der Fahrerin beträgt rund 3000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Gabione ist, steht noch nicht fest.

