Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: vermeintliche Getränkediebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen, die vom Polizeirevier Lauffen am Neckar unterstützt wurden, fahndeten in der Nacht zum Mittwoch in und um Kirchheim am Neckar nach vermeintlichen Getränkedieben. Einem Anwohner der Max-Eyth-Straße waren kurz nach Mitternacht drei bislang Unbekannte aufgefallen, die sich im Bereich des Getränkelagers eines Einkaufsmarkts herumtrieben. Während einer über den Zaun geklettert war und sich auf dem Gelände aufhielt, blieb ein weiterer Täter auf dem Zaun sitzen und der dritte wartete außerhalb. Mutmaßlich reichte der Täter, der sich im Lager befand, mindestens zwei Getränkekisten an den Komplizen auf dem Zaun, der sie dann wieder an den Kumpan außerhalb des Geländes übergab. Während der Zeuge die Polizei alarmierte, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Es soll sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Einer trug ein weißes T-Shirt. Ein weiterer Täter war schwarz gekleidet. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Bislang steht noch nicht fest, wie viel Beute die Täter machen konnten. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell