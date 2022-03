Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Roller gestohlen und aufgefunden, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Dienstag meldete ein aufmerksamer Anrufer den Beamten des Polizeireviers Offenburg einen aufgebrochenen Roller in der Platanenallee in der Nähe des Kinzigdammes. Über das angebrachte Kennzeichen konnte die Ermittler den Halter des Motorrollers ausfindig machen. Dieser gab an, dass das abgeschlossene Zweirad mutmaßlich im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 4:30 Uhr von seinem Abstellort im Goldregenweg durch einen unbekannten Täter entwendet wurde. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten mögliche Zeugen des Rollerdiebstahls, sich unter der Telefonnummer: 0781-21 2200 zu melden.

