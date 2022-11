Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: E-Scooter gestohlen

Am Mittwochvormittag wurde ein E-Scooter am Fahrradabstellplatz einer Realschule in Öhringen entwendet. Zwischen 08:00 und 14:00 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem Gefährt und brachen das Kettenschlossauf, mit dem der E-Scooter gesichert war, auf. Anschließend nahmen sie den E-Scooter mit und ließen das Kettenschloss am Tatort zurück. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 930 zu melden.

Bitzfeld: Radfahrerin bei Unfall gestürzt - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen ist eine 49-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Die Radfahrerin war gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße zwischen Öhringen und Bitzfeld unterwegs, als ein unbekannter Pkw-Fahrer sie überholte und sie dabei touchierte. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Mulfingen: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag stiegen unbekannte Täter in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Mulfingen ein und entwendeten mehrere Geräte. Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich Unbekannten vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster im Heizraum Zutritt zu dem Gerätehaus. Dort machten sie sich an den Gerätschaften eines Feuerwehrfahrzeuges zu schaffen und nahmen mehrere Geräte mit. Zudem brachen die Täter die abgeschlossene Türe zum Kommandantenraum auf und entwendeten Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich.

Künzelsau: Pkw von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Eine namentlich unbekannte Pkw-Fahrerin ist am Mittwochmittag auf der B19 Richtung Ingelfingen von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Wiese geraten. Die Pkw-Fahrerin war gegen 13:15 Uhr auf der B19 Richtung Ingelfingen unterwegs, als sie auf Höhe des Parkplatzes "Nagelsberg" und der Abzweigung nach Ingelfingen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw beschädigte ein Entwässerungsrohr, welches aus der Wiese ragte und verursachte Flurschaden. Anschließend entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Altkrautheim: Qualm aus einer Kartonagenpresse

Am Mittwochmittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz bei einem Lebensmittel-Discounter in Altkrautheim. Gegen 14:00 Uhr qualmte es aus einer Kartonagenpresse neben dem Gebäude. Mitarbeiter des Discounters verständigten die Freiwillige Feuerwehr Krautheim, welche mit mehreren Fahrzeugen anfuhr. Der Qualm wurde vermutlich durch einen Handscanner verursacht, welcher in der Presse zermalmt wurde und dessen Akku geplatzt ist. Es entstand kein Feuer und kein Schaden an der Kartonagenpresse.

Öhringen: Kratzspuren an Fahrzeugtür - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen wurde ein Fahrzeug in einem Parkhaus in Öhringen beschädigt. Gegen 07:00 Uhr parkte die Fahrerin ihren Pkw im Parkhaus an der alten Turnhalle. Als sie gegen 15:00 Uhr zu einem weiteren Termin fuhr, bemerkte ihr Ehemann bei der Ankunft, dass die Beifahrerseite des Fahrzeuges beschädigt war. Über beide Fahrzeugtüren sowie die hintere Radkastenverkleidung waren Kratzspuren zu sehen. Außerdem befand sich eine Delle in der hinteren Fahrzeugtüre. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Betrunken Auto gefahren

Der Fahrer eines Kleinbusses wurde am Donnerstagmorgen mit 2,38 Promille am Steuer erwischt. Gegen 08:15 Uhr befuhr der 56-jähirige Fahrer des Kleinbusses die B19 Richtung Künzelsau und wurde auf Höhe Gaisbach Süd von der Polizei kontrolliert. Nachdem Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden konnte, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp 2,4 Promille ergab. Nach Angaben des Fahrers handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Schulbus und hatte am Morgen bereits mehrere Kinder zur Schule gefahren. Der Mann musste zu Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

