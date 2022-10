POL-NMS: 221010-1-pdnms Verkehrskontrolle auf der B 76 Höhe Eckernförde

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am Dienstag, 04.10.2022, drangen im Tatzeitraum 05.30 - 14.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fockbek ein. Um sich Zugang zu dem EFH im Nachtigallenweg zu verschaffen, hebelten die Täter eine Kellertür auf, gelangten durch die Kellertür in das EFH und durchsuchten die Räumlichkeiten nach ...

mehr