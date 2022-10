Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221006-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 205 in Neumünster

Neumünster / B 205 (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15.45 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 205 Höhe der Abfahrt zur Boostedter Straße, bei dem ein PKW Fahrer ums Leben kam.

Der Fahrer eines PKW Opel Corsa befuhr die B 205 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Rickling. In Höhe der Abfahrt Boostedter Straße wollte der 25 jährige Fahrer in einem Kurvenbereich einen LKW überholen, übersah dabei einen entgegenkommenden LKW und stieß frontal mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Unfallstelle, sein 26 jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und kam ins FEK Neumünster.

Der 62 jährige LKW Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leichtverletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster gebracht.

Die B 205 musste bis ca. 19.15 Uhr komplett im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.

Sönke Petersen

