Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221005-3-pdnms Wohnungseinbruchdiebstahl in Fockbek

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Dienstag, 04.10.2022, drangen im Tatzeitraum 05.30 - 14.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fockbek ein.

Um sich Zugang zu dem EFH im Nachtigallenweg zu verschaffen, hebelten die Täter eine Kellertür auf, gelangten durch die Kellertür in das EFH und durchsuchten die Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen.

Die Täter fanden eine geringe Menge Bargeld sowie eine Münzsammlung und entwendeten die Wertsachen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Sofern jemand im tatrelevanten Zeitraum im Nachtigallenweg oder den umliegenden Straßen ortsfremde Personen und / oder Fahrzeuge bemerkt oder andere auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell