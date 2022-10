Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221004-5-pdnms Einbrecher in Hohn festgenommen

Hohn ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Die ländlichen Gemeinde Hohn bei Rendsburg erwies sich in der vergangenen Woche als schlechtes Pflaster für Wohnungseinbrecher. Gleich 2 x konnte die Polizei dank aufmerksamer Augenzeugen Wohnungseinbrecher festnehmen.

Am Mittwoch (28.09.22) beobachte ein Augenzeuge gegen 11.30 Uhr, dass sich 2 männliche Personen im Kronskamper Weg auf ein Grundstück begaben und sich dort an der Terrassentür zu schaffen machten. Der Augenzeuge verständigte die Polizei und eine schnell vor Ort eingetroffene Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Fockbek konnte einen über eine Wiese flüchtenden Tatverdächtigen festnehmen. Eine Rinderherde wurde Augenzeuge der Festnahme und umzingelte Polizei und Täter. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Die Terrassentür des tatbetroffenen EFH im Kronskamper Weg wurde bei dem Einbruchversuch beschädigt, hielt aber den Hebelversuchen stand. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen georgischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit Vorerkenntnissen im Diebstahlsbereich. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, welcher vom Amtsgericht Kiel erlassen wurde.

Am Sonntag (02.10.22) gegen 21.15 Uhr erging es 2 anderen Tatverdächtigen ähnlich. Vermeintlich im Schutze der Dunkelheit begaben sich 2 Männer in den rückwärtigen Bereich eines Wohngrundstücks in der Mühlenstraße. Doch auch hier gab es einen Augenzeugen, dem das Verhalten der 2 Männer verdächtig vorkam und der deshalb die Polizei verständigte. Auf dem Grundstück ging für einen kurzen Moment die Terrassenbeleuchtung an, dann wurde es dort wieder dunkel. Die beiden Männer verblieben eine Weile auf dem Grundstück, verließen es dann auf demselben Weg wie beim Betreten und entfernten sich vom Augenzeugen beobachtet in Richtung Hohe Straße. Dort konnte eine eingetroffene Zivilstreife der Polizei die beiden Männer festnehmen. Auf dem tatbetroffenen Grundstück konnte festgestellt werden, dass der Bewegungsmelder für die Terrassenbeleuchtung verdreht wurde. Einbruchspuren wurden nicht gefunden. Die Kripo Rendsburg geht davon aus, dass die beiden festgenommenen Tatverdächtigen sich eventuell gestört fühlten und deshalb von dem geplanten Einbruch absahen oder aber, dass das Verdrehen des Bewegungsmelders vorerst "nur" eine Vorbereitungshandlung für einen später geplanten Einbruch war. Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um 2 im Raume Rendsburg wohnhafte deutsche Staatsangehörige. Beide wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Kripo Rendsburg prüft sowohl im Fall des georgischen als auch der deutschen Tatverdächtigen, ob diese für weitere Wohnungseinbrüche in Frage kommen. In den beiden geschilderten Fällen konnte durch aufmerksame Augenzeugen und das Verständigen der Polizei die Vollendung von 2 Wohnungseinbrüchen verhindert und Tatverdächtige festgenommen werden. Gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen im Deliktsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl zu rechnen und die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen umgehend telefonisch bei der Polizei zu melden. Oftmals sind Zeugenbeobachtungen der erste Ermittlungsansatz zur Tataufklärung von Wohnungseinbrüchen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell