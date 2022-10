Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221004-2-pdnms Zeugen nach PKW-Diebstahl gesucht, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 03.10.2022 um 17.25 Uhr erkannten die Beamten des Polizeireviers Eckernförde in der Reeperbahn in Eckernförde den zuvor in Altenholz entwendeten Porsche Macan wieder. Der Fahrer des schwarzen Porsche bemerkte den Streifenwagen und flüchtete über den Schulweg in Richtung Schleswig. Dabei fuhr der Porsche in halsbrecherischer Art und Weise, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Streifenwagen zeigte eine Geschwindigkeit von mehr als 160 km/h an, ohne dass er sich dem Porsche annähern konnte. Die anschließende Fahndung führte nicht zum Auffinden des Porsches. Die Polizei Eckernförde bittet um Zeugenhinweise im Hinblick auf die Fahrweise und dem Verbleib des Porsches unter der Tel.: 04351/9080. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

