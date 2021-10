Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots)

Am Montag, 25.10.21, wurde in Godesberg eine 11-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Theodor-Heuss-Straße in Bad Godesberg in Richtung Koblenzer Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er, aber auch die ihm entgegenkommenden Fahrzeuge, verkehrsbedingt warten. Als der 37-jährige Autofahrer wieder anfuhr, lief das Mädchen in diesem Moment durch eine Lücke zwischen den wartenden Autos des Gegenverkehrs hindurch. Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Kind, das sich dabei am Bein verletzte. Die 11-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Das Mädchen trug dunkle Kleidung und war, laut Zeugenaussagen, in der Dämmerung nur schwer wahrzunehmen.

Daher rät die Bonner Polizei:

- Tragen Sie als Eltern dafür Sorge, dass Ihre Kinder insbesondere in der dunklen Jahreszeit gut zu sehen sind. Helle Kleidung und reflektierende Jacken oder Westen tragen dazu bei, dass Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell