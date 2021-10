Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Tasche mit Bargeld und hochwertigen Uhren geraubt - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 25.10.2021 wurde ein 53-Jähriger vor seinem in der Budapester Straße geparkten Auto von einem Unbekannten attackiert und beraubt: Bis gegen 17:00 Uhr hatte sich der Geschädigte in einem An- und Verkauf- Geschäft für Schmuck und Uhren auf der Thomas-Mann-Straße aufgehalten. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, ging er zu seinem vor einem Asia-Shop auf der Budapester-Straße abgestellten Wagen. Unmittelbar vor dem Auto wurde er von einer ihm unbekannten männlichen Person attackiert - der Mann stieß ihn zu Boden und riss ihm die mitgeführte, kleinere Umhängetasche aus der Hand. Mit seiner Beute flüchtete der Täter dann in Richtung eines nahegelegenen Schulgeländes. Der Geschädigte lief ihm noch hinterher - er verlor ihn jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Der 53-Jährige zog sich in der Situation leichte Verletzungen zu und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des Räubers, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 190 cm groß

schlanke Statur sportliche Kleidung

In der geraubten Tasche befanden sich neben mehreren tausend Euro Bargeld und persönlichen Gegenständen auch drei hochwertige Luxusuhren.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

