Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Polizei sucht Fahrer eines Mercedes nach Tankbetrug

Königswinter (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann, der bereits am 16.10.2021 an einer Tankstelle in Niederdollendorf auf der Straße "Im Mühlenbruch" getankt hatte ohne den Kraftstoff zu bezahlen.

Nach Auswertung der Videoaufnahmen waren an dem von dem Tatverdächtigen zur Tatzeit genutzten schwarzen Mercedes C-Klasse Coupé falsche Kannezeichen mit Bonner Städtekennung angebracht. Der Fahrzeugführer kann anhand der Aufnahmen wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 180-185 cm groß, dunkle Haare an den Seiten kurz rasiert

Nachdem der Unbekannte das Tankstellengelände wieder verlassen hatte, blieb ein großer Teil des getankten Kraftstoffes auf dem Boden zurück. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tank des Mercedes defekt ist.

Hinweise zu dem Pkw und dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell